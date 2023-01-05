السيسى: نستطيع تنفيذ مجمعات صناعية فى الصعيد بأكمله وليس سوهاج فقط

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، إلى أنه يتابع السوشيال ميديا، وكل ما ينشر بشأن التعليقات على مشروعات الطرق، موضحا أن تطوير الطرق ضرورى لتحقيق مشروعات التنمية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وتفقد الرئيس قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.