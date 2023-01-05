مجلس الوزراء ينشر تقريرا مفصلا عن محطات نجاح «حياة كريمة» فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان عاصم الجزار، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وجرى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج عرض فيلم قصير عن سوهاج الجديدة بعنوان "سوهاج أصل السيرة" يتضمن سيرة أهالى سوهاج الذين تميزوا بالأصالة والكرم، والتطورات التى طرأت على المحافظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة (حياة كريمة) لتعمير المحافظة وتطويرها.

وتضمن الفيلم تسليط الضوء على جهود مبادرة (حياة كريمة) التى شملت 181 قرية و7 مراكز، بالإضافة إلى قرية أم دومة والتى أصبح بها مجمع خدمات متكامل ومستشفيات ومدارس على أعلى مستوى، بخلاف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وبناء مركز شباب، ومشروعات للرى وتجديد المصارف وتبطين الترع بطول 436 كم.

وأشار إلى أن تطوير مستشفى سوهاج الجامعى تم تنفيذه بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، ويشمل وحدات صحية مزودة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ونشر مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن محطات نجاح لمبادرة حياة كريمة بالصعيد وفى محافظة سوهاج كنموذج لذلك النجاح.