السيسي لشباب ينفذون مشروعات جديدة: كل الدعم اللى مش هاتتخيلوه موجود

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 03:33 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع 6 نماذج شبابية استعرضت المشروعات الخاصة بهم، قائلا: "كل الدعم موجود.. أمامي 6 نماذج .. طب 6 نماذج دول ممكن 50 % يجبوا نتيجة.. وممكن الـ 100 %.. ومش أقصد حاجة ولكن علينا نحلم ونجري على حلمنا ونصدق أنه ممكن يحصل نجاح".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة سوهاج: "عاوزين نحقق النجاح.. تلوين صورة لا.. قبل ما تمشوا.. الدعم موجود والأرقام اللى مش تتخيلوها موجودة.. كل واحد هيحتاج ايه.. مليون ولا اتنين ولا تلاتة.. من أجل نجاح الفكرة والمشروع.. ينجح كمشروع.. كل النماذج اللى شوفتها لازم ندعم".