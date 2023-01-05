الخط الثالث لمترو الأنفاق يحصد جائزة أفضل مشروع حكومي عربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 03:33 مساءً - حصد مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية.

وسلم الجائزة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي عبد الله القرقاوي.

يشار إلى أنه، أقيم، اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية حفل تكريم الفائزين في جائزة التميز الحكومي العربي، تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

الجائزة أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.

شهد الحفل، الذي يشارك فيه محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة- تكريم الفائزين في 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي العربي.