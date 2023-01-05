تصوير جوى لعمليات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالإسكندرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أنه يجرى عقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية.

وقال مدبولى إنه منذ أول ديسمبر الماضى، جرى الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، ويجرى حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفي، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع فى السوق المحلية.