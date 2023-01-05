السيسى: نحن فى يوم جميل وعام جديد.. يجب أن نذكر أنفسنا بتحدياتنا

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهالى سوهاج بتنفيذ المشروعات الجديدة التى تم الانتهاء من تنفيذها، مؤكدا أن الدولة تبذل كل الجهود لخدمة المواطنين فى كل المحافظات، مضيفا: "نحن فى يوم جميل وعام جديد كل عام وأنتم بخير يجب أن نذكر أنفسنا بتحدياتنا".





وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، أن يتابع السوشيال ميديا، وكل ما ينشر بشأن التعليقات على مشروعات الطرق، موضحا أن تطوير الطرق ضرورى لتحقيق مشروعات التنمية. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج. وتفقد الرئيس اليوم، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

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