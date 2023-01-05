عاجل.. السيسى: الدولة ممكن تكون قد الدنيا بفضل جهود الشباب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشاريع بسوهاج، أنه يطلب سنويا إنشاء عدد من الفصول للأجيال القادمة، مؤكدا أن مصر تحتاج 60 ألف فصل فى العام فى حال سد الفجوة، لافتا إلى أن التكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية.

وأوضح الرئيس، أن سبب المشكلة فى مصر ليس فسادًا حكوميًا ولا نظامًا إدارىًا أو تهميشًا، متابعا: أنا أعرف جيدا ما معنى القرش، ويعنى إيه دولة، الدولة ممكن تكون قد الدنيا بفضل جهود الشباب، لكن لازم نكون فاهمين إن أى جهد سوف يبذل واحنا ماشيين بنفس الطريقة لن يكون كافى.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الرئيس يفتتح مستشفى سوهاج التعليمى، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.