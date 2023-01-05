عاجل.. السيسى عن مشاريع طلاب جامعة سوهاج: «هنقدم الدعم من صندوق تحيا مصر»

جدة - نرمين السيد - وطالب الرئيس خلال مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشاريع بسوهاج، التقاط صورة تذكارية مع عدد من طلاب جامعة سوهاج والذين قدموا عددا من الاقتراحات لتنفيذ مشروعات مهمة.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الرئيس يفتتح مستشفى سوهاج التعليمى، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.