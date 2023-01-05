عاجل.. السيسى: الصعيد لم يكن مهمشا «البلد ماكانتش قادرة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشاريع بسوهاج: "إحنا جاهزين لتمويل مشروعات شباب جامعة سوهاج، ليس من دخل الحكومة المطحونة جدا". وقال الرئيس: صرفنا 7 تريليونات جنيه على مشروعات حياة كريمة، وهذا رقم قليل جدا بالنسبة للحلم الذى نسعى إليه، مؤكدا أن الصعيد لم يكن مهمشا ولم ينس، بل البلد لم تكن قادرة، متابعا: "البلد لم تكن قادرة، والطريق لا يزال طويلا لتحقيق حلم تغيير ربوع مصر".

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