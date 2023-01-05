رئيس الوزراء: إنشاء 6400 فصل دراسى فى سوهاج بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 02:30 مساءً - استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تنفيذه من مشروعات في محور الرعاية الاجتماعية داخل محافظة سوهاج، مثل الخدمات التعليمية ومنظومة الحياة الاجتماعية، قائلا: "دائما نقول أن نسب الفقر مرتفعة في محافظات الصعيد، ودايما فيه نقص توفير فرص عمل.. وسوهاج معروفة أنها شاطرة في مهنة المعمار.. ولو شوفنا محافظات القاهرة الكبرى أغلب العاملين في مجال المعمار من سوهاج.. وده مؤشر دايما أن هناك هجرة من سوهاج إلى محافظات أخري للبحث عن فرص العمل".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في مجال الخدمات التعليمية تم إنشاء 6400 فصل جديد بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه تشمل كل مستويات المدارس.. تنفيذا لتوجيه القيادة السياسية بتنفيذ أعلى مستوي من المدارس في المحافظات البعيدة.. مدارس اللغات والمدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين.. كل أنواع المدارس.. من أجل توفير مستوي تعليم أفضل في سوهاج".