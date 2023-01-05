وزيرة البيئة تشارك في افتتاح المعرض العربى للاسر المنتجة ”بيت العرب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 02:29 مساءً - وزيرة البيئة: المعرض أعطى فرصة حقيقية لإتاحة عرض المنتجات التراثية العربية الصديقة للبيئة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب، في قصر القبة الرئاسي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذى أفتتحه السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزراء الشئون الاجتماعية لعدد من الدول العربية، ولفيف من السفراء وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال السياسة والفن.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا المعرض في دعم التراث العربي والحفاظ عليه من الاندثار وتعريف الأجيال الحالية به، وإتاحة الفرصة للسكان المحليين وصانعي الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم وتراثهم وتسليط الضوء عليها كمنتجات صديقة للبيئة، وخاصة السكان المحليين للمناطق المحمية بمصر في إطار جهود وزارة البيئة لدمجهم في ادارة المحميات الطبيعية وتطويرها بتشجيع الحفاظ على تراثهم ومنتجاتهم الصديقة للبيئة والمستوحاة من التراث المحلى من جنوب سيناء والنوبة وسيوة.

كما شهدت الوزيرة عرضاً فنياً للأزياء العربية التراثية والذي يعرض نماذج للأزياء التراثية لعدد من الدول العربية والمستوحاة من بيئاتها المختلفة.

وتستضيف مصر المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب، حتى 11 يناير الجاري، بمشاركة 13 دولة عربية، ومن بينهم ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتشارك به 150أسرة منتجة منها 70 أسرة مصرية، 80 أسرة من الدول العربية، وكذلك مُشاركة 8 وزراء من وزراء الشئون الاجتماعية العرب، هم: الأردن، قطر، الكويت، الإمارات، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، واليمن.