نجاح علاج تمدد الشريان الأورطى بمجمع الإسماعيلية الطبي باستخدام الدعامة المغطاة بتقنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 02:29 مساءً - شهد المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية نجاحاً جديداً فى علاج تمدد الشريان الأورطى بإستخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى القسطرة القلبية وهى الدعامة المغطاة بتقنية < EVAR >

حيث تم تركيب الدعامة المغطاة لمُسن كان يعانى من قصور فى الدورة الدموية للشريان التاجي، وهبوط في وظائف القلب، وكانت كفاءة عضلة القلب %30، حيث كان يعانى من تمدد فى الشريان الأورطى والذى تكمن خطورته فى احتمالية انفجاره مما قد يؤدى إلى الوفاة، فضلاً عن أن المنتفع من أصحاب الأمراض المزمنة، إذ أنه مصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

و كان قد خضع المريض لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة والتقييم باستخدام اختبارات فرز متعددة منها التصوير بالأشعة المقطعية وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو)، وعلى إثرها قرر الطاقم الطبى المعالج التدخل عن طريق فتح محدود لتركيب الدعامة المغطاة بواسطة القسطرة القلبية نظراً لارتفاع عوامل الخطورة وهبوط وظائف القلب فى حال التدخل الجراحي .

وبعناية فائقة وفي غضون مدة زمنية قصيرة تم علاج تمدد الشريان الأورطي بإستخدام الدعامة المغطاة المعروفة بتقنية < EVAR > و بدون أي مضاعفات، وذلك على يد نخبة من اكفأ أساتذة واستشاريي جراحة الأوعية الدموية بالمجمع الطبي بالاسماعيلية، شملت كل من:-

أ.د شريف رفعت_ استشاري أول ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.

د. محمد مصطفى_ استشاري جراحة الاوعية الدموية.

د. أحمد عبدالرحيم_ استشاري جراحة الاوعية الدموية.

د. آية أشرف_ أخصائي جراحة الاوعية الدموية

د. محمد أبو العينين_ نائب جراحة الأوعية الدموية

د. أميمة احمد - استشاري التخدير

وبمعاونة كل من:-

أ. حنان حمودة_ مشرفة القسطرة

وطاقم التمريض المتميز المكون من:-

أ. صباح محمد

أ. اسلام طلعت

أ. محمد جمال

أ. عبدالرحمن غريب

وفنيو الأشعة :-

أ. هبة أحمد

أ. أحمد عبد الغنى

فيما يعد تركيب الدعامة المُغطاة بواسطة القسطرة القلبية من أحدث البروتوكولات المتوفرة عالميًا لعلاج وإصلاح تمدد الشريان الأورطي الباطني بتقنية (EVAR)حيث يتم تركيب دعامة داخل الشريان الأورطي عن طريق شق صغير بالفخذين، وتوضع داخل التمدد للوقاية من خطر انفجار الشريان ومنع مضاعفاته، وتبلغ تكلفة تركيب الدعامة المغطاة عن طريق القسطرة القلبية خارج التغطية الصحية الشاملة 500 ألف جنيه، بينما تحمل المريض 400جنيه فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

هذا، وتحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تزويد منشآتها بكافة التقنيات المتقدمة وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية فضلاً عن توفير كوادر طبية متخصصة ومدربة وفق أحدث المعايير الدولية لضمان استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالمية .