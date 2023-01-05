القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بمدينة الأسمرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 02:29 مساءً - إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة إستدامة الخدمة الطبية للمواطنين والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم خاصة فى المدن البديلة عن العشوائيات .

نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة قافلة طبية إلى مدينة الأسمرات لتقديم الخدمة الطبية بالمجان ، والتى تشمل العديد من العيادات الطبية المختلفة فى تخصصات الجراحة والنساء والتوليد والأطفال والتوعية النفسية ، حيث قام الإستشاريين والأخصائيين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من التخصصات الطبية المذكورة بتوقيع الكشف الطبى على عدد كبير من أهالى المدينة ، كما تم تحويل عدد من الحالات الصعبة والمزمنة التى تحتاج إلى متابعة وتدخل خاص إلى مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة لتلقى الرعاية اللازمة .

تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة إنطلاقاً من مسئوليتها الإنسانية والإجتماعية وحرصاً منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنيين .