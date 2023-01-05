أخبار مصرية

القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بمدينة الأسمرات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 02:29 مساءً - إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة إستدامة الخدمة الطبية للمواطنين والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم خاصة فى المدن البديلة عن العشوائيات .

نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة قافلة طبية إلى مدينة الأسمرات لتقديم الخدمة الطبية بالمجان ، والتى تشمل العديد من العيادات الطبية المختلفة فى تخصصات الجراحة والنساء والتوليد والأطفال والتوعية النفسية ، حيث قام الإستشاريين والأخصائيين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من التخصصات الطبية المذكورة بتوقيع الكشف الطبى على عدد كبير من أهالى المدينة ، كما تم تحويل عدد من الحالات الصعبة والمزمنة التى تحتاج إلى متابعة وتدخل خاص إلى مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة لتلقى الرعاية اللازمة .

تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة إنطلاقاً من مسئوليتها الإنسانية والإجتماعية وحرصاً منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنيين .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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