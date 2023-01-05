توقيع ملحق لمذكرة التفاهم حول التعاون فى الشؤون الاجتماعية بين مصر والأردن

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ووفاء سعيد بنى مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ملحقا لمذكرة التفاهم حول التعاون المشترك فى مجال الشئون الاجتماعية المبرمة بين حكومتى مصر والأردن بتاريخ 27 يوليو عام 2017.





جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب" الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية بقصر القبة.

ومن المقرر أن يتم تبادل الخبرات والتجارب وأحدث المعلومات والدراسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط والزيارات والاجتماعات الثنائية والأنشطة وورش العمل المشتركة ذات الصلة فى مجالات الحضانات المنزلية والمؤسسية" الأسرة والطفولة" وبرامج الاحتضان والرعاية البديلة للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وبرامج بدائل الإيواء للأشخاص ذوى الإعاقة والتدخل المبكر.



وكان السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحا اليوم الخميس المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن،الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر- الكويت- لبنان- جيبوتى- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذى يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجارى، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (1) بقصر القبة، وكل المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على موقع um-in.com والموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى وحسابات وزارة التضامن الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة فى المعرض حوالى 150 أسرة منتجة موزعة كالتالى "70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية".