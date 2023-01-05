مواطن للرئيس: «كنت أبكى بسبب الإرهاب».. والسيسى: «ربنا حمى مصر»

جدة - نرمين السيد - وقال أحد مواطنى القرية، مخاطبا الرئيس السيسى: «كفاية قضاءك على الإرهاب، والله أنا كنت عندما أبات أبكى للصباح بسبب الإرهاب».
بدوره قال الرئيس السيسى، ردا على المواطن: "والله العظيم اللى حمى مصر ربنا.. أنا بحلف وهو يعلم ما فى نفسى".
وأضاف الرئيس: "اللى بيتعمل ده مش فضل ولا منة، ولكن من عند ربنا قبل كل شيء، ثم ده حق الناس".
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج.
وتفقد الرئيس اليوم، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.
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