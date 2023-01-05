مفتى الجمهورية يدين اقتحام المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الاقتحام الغاشم لباحات المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى تعد سافر واستفزاز لمشاعر المسلمين فى مختلف بقاع الأرض.





وأضاف المفتى، فى بيان على صفحة دار الإفتاء، بموقع "فيسبوك"، أن استفزازات سلطات الاحتلال تعد اعتداء سافرا على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تحمى المقدسات الفلسطينية، محذرا من مغبة الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى؛ كونها تعد استفزازا صريحا لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم على مستوى العالم، يعتبرون المسجد الأقصى قبلتهم الأولى وحرمهم الثالث، وهو ما يدخل المنطقة فى صراعات مدمرة، كما يقوض كل فرص إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة. ودعا المفتى، المجتمع الدولى بجميع هيئاته ومنظماته، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة، لسرعة التحرك لضمان حماية المقدسات، والاضطلاع بدوره فى حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية، وضمان تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

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