مدبولى: 5.4 مليار جنيه تكلفة إنشاء وتطوير 32 مستشفى ووحدة صحية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة، أن ربع الاستثمارات الكلية للدولة تم إنفاقها على محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن سوهاج شهدت إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركزا ووحدة صحية بتكلفة 5.4 مليار جنيه.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الشكر إلى العاملين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة سوهاج.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، خلال تفقده قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج: "كل سنة وأنتم طيبين، إحنا لسه فى أول مرحلة، لسه فى مرحلة تانية وتالتة ووعدنا مع الناس فى ريف مصر كله أننا سننفذ الثلاثة مراحل".