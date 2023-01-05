عاجل- مصطفى مدبولى: 102 مليار جنيه استثمارات فى محافظة سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأشار مدبولى خلال افتتاح عدد من المشاريع بمحافظة سوهاج بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم إنشاء 6380 فصلا جديدا، وإنشاء جامعة سوهاج الجديدة بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

وأوضح مدبولى أنه تم إنشاء جامعة خاصة فى سوهاج الجديدة، ونخطط لإنشاء جامعة أخرى، كما تم إنشاء 10 معاهد عليا، مؤكدا أنه تم إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركز ووحدة صحية.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الرئيس يفتتح مستشفى سوهاج التعليمى، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.