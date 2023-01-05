عاجل- مدبولى: 1.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمحافظات الصعيد خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة سوهاج الجديدة كانت من أهم المدن التى تم بها تنمية حقيقة على أرض الواقع، وتم تنفيذها بشكل مكثف للانتهاء منها فى الوقت المحدد تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة، أن المدينة الجديدة هى من مدن الجيل الثالث، والحكومة حرصت على تنفيذ العديد من الاستثمارات فى محافظات الصعيد بشكل عام، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات فى محافظات الصعيد خلال 7 سنوات بلغ 1.5 تريليون جنيه. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الشكر إلى العاملين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة سوهاج. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، خلال تفقده قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج: "كل سنة وأنتم طيبين، إحنا لسه فى أول مرحلة، لسه فى مرحلة تانية وتالتة ووعدنا مع الناس فى ريف مصر كله أننا سننفذ الثلاثة مراحل".

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