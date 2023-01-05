رئيس البرلمان: مصر حريصة على دعم سيادة واستقرار ليبيا لأنها امتداد لأمننا القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 01:28 مساءً - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، وخالد المشرى، رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، وذلك بمقر مجلس النواب، صباح اليوم الخميس.

وألقى جبالى، كلمة ترحيبية، خلال المؤتمرالصحفى المُشترك، قال فيها: «معالى الأخ السيد المستشار/ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى.. معالى الأخ السيد/ خالد المشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا.. الأخوة الكرام.. أرحب بكم جميعاً فى بلدكم مصر، التى تعتز بعلاقات الأخوة مع أشقائها العرب وخاصةً الأشقاء فى ليبيا، حيث تحرص مصر على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداد للأمن القومى المصرى ونؤكد على دعمنا التام للجهود التى بُذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهى الأزمة الراهنة، حيث استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستورى برعاية الأمم المتحدة، والتى تُوجت بالتوافق بين السيد المستشار/ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والسيد/ خالد المشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية التى ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية».