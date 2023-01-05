مفتي الجمهورية يُدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 01:27 مساءً - أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الاقتحامَ الغاشم لباحات المسجد الأقصى المبارك من قِبل قوَّات الاحتلال الإسرائيلي في تعدٍّ سافر واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف بقاع الأرض.

وأضاف فضيلته أنَّ استفزازات سُلطات الاحتلال تعدُّ اعتداءً سافرًا على كافَّة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي المقدسات الفلسطينية، محذرًا من مغبَّة الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى؛ كونها تعدُّ استفزازًا صريحًا لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم على مستوى العالم، يعتبرون المسجد الأقصى قِبلتهم الأولى وحرمهم الثالث، وهو ما يُدخل المنطقة في صراعات مدمرة، كما يقوِّض كلَّ فُرص إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدوليَّ بكافة هيئاته ومنظماته، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة، لسرعة التحرُّك لضمان حماية المقدسات، والاضطلاع بدَوره في حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية، وضمان تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.