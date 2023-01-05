شاهد.. جولة الرئيس السيسى التفقدية بقرية ”أم دومة” فى محافظة سوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 01:27 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية أم دومة مركز طما "إحدى قرى حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.

وشهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.

تم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعاً في صعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من اجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والانارة تحسين البيئة، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن في محافظات الصعيد المستهدفة.