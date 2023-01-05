قيادة الجيش الثانى تنظم مؤتمرا مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة

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وتضمن المؤتمر عرضا تفصيليا لجهود الجيش الثانى الميدانى فى خدمة المجتمع المدنى فى كافة المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.
وألقى اللواء أح محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر التعاون والترابط مع كل مؤسسات المجتمع المدنى بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى العظيم.
وأعرب الدكتور وأيمن مختار محافظ الدقهلية عن شكره وتقديره للقوات المسلحة على جهودها فى مكافحة الإرهاب بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية فى كل ربوع الوطن، وخاصة معدلات تنفيذ مشروع حياة كريمة بمحافظة الدقهلية والذى ينفذ بدقة وسرعة غير مسبوقة وتحت إشراف العناصر الهندسية للجيش الثانى الميدانى.
وألقى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة كلمة أكد فيها حرص الجامعة على تسخير كل إمكانياتها فى مختلف المجالات البحثية والعلمية والتكنولوجية بالتعاون مع القوات المسلحة وجميع الجهات المعنية لخدمة أبناء محافظة الدقهلية.
حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من شباب المستثمرين بمحافظة الدقهلية وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات بجامعة المنصورة وعدد من ضباط هيئة قيادة الجيش الثانى الميدانى.
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