محافظ الجيزة يتابع الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع ببولاق الدكرور (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم التأكد من توافر كل السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وشدد محافظ الجيزة خلال جولته على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع المعروضة طبقا للسعر المحدد لكل صنف من منها دون مغالاة، مؤكدا أن الفترة الماضية والحالية تشهد تكثيف للحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق لضبط أى مخالفات، ومشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تمكنت خلال الشهرين الماضيين فقط من تحرير أكثر من 4500 محضر تموينى لمخالفات تجارية متنوعة.



وأضاف أن الدولة نجحت فى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقليل حدة التأثيرات السلبية المصاحبه للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين، لا سيما ما يتعلق منها بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجيه، وخفض أسعارها، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتخفيضات على اسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.



ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بشن الحملات اليومية والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى لمتابعه حاله الاسواق والتزام المحال بالإعلان عن الاسعار ومدى توافر السلع وكل احتياجات المواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وطلعت حسن مدير مديرية التموين، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس حى بولاق الدكرور.