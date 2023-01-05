افتتاح معرض «بيت العرب» بحضور وزراء التضامن والثقافة وقطاع الأعمال (صور)

جدة - نرمين السيد - ويقام المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن،الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر- الكويت- لبنان- جيبوتى- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذى يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجارى، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (1) بقصر القبة، وكل المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على موقع um-in.com والموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى وحسابات وزارة التضامن الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة فى المعرض حوالى 150 أسرة منتجة موزعة كالتالى 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.



ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها بضيوف مصر الكرام من الأشقاء العرب فى بلدهم مصر "بيت العرب "فاتحة الأبواب والقلوب بكل المودة والترحاب بكم جميعا، أهلا بكم فى قبلة العروبة نحو حراك قوى ومشهد عربى يعتد تشكيله من داخلنا وبأيادينا وبعزيمة تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة.

ونقلت القباج للحضور خالص تحيات السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتمنيات سيادتها بنجاح مساعينا فى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين جميع دولنا لتحقيق تطلعات شعوبنا العربية فى العزة والكرامة والحياة الكريمة التى تليق بتاريخ منطقتنا العريقة، فتحية مباركة معطرة لسيادتها داعين الله أن يوفق رئيس جمهوريتنا الرئيس عبد الفتاح السيسى وسائر الملوك والرؤساء العرب أن يحفظهم الله ويرعاهم ويوفقهم جميعا فى تخطى التحديات التى تعاصرها فى هذه المرحلة الزمنية وفى تعزيز أمن شعوبنا وتقدمها، واستشراف مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن انعقاد المعرض العربى للأسر المنتجة فى هذا القصر العريق "قصر القبة" أحد أقدم القصور الرئاسية فى مصر التى شهدت على العصر وعاصرت العديد من الفعاليات المصرية والعربية والدولية المهمة، ويجمعنا تاريخ مشترك من الكفاح والنضال والحرية والبناء والتنمية، هو تجديد للعهد، وتأكيدا على رغبتنا جميعا كدول عربية فى الترابط والتآزر لترسيخ الثقافة العربية والتراث الحرفى الأصيل، وترويجا لمنتجات يدوية حرفية نسعى لتسويقها بين دول المنطقة وإلى كل أنحاء العالم.

وأفادت القباج أن ثقافات الدول وتراثها هنا جزء لا يتجزأ من قوتها الناعمة، من ثراء تاريخها وصميم هويتها، وخصوصية فنونها، ومهنية صانعيها التى غزلوها ونسجوها ليس فقط بأياديهم، ولكن بأرواحهم الوطنية وأياديهم الشريفة لتوجد لنا إرث حضارى مميز ومنتجات يدوية تنوعت وتراكمت عبر حقب زمنية مختلفة، نستهدف إبرازها عبر مشاركتنا اليوم فى هذا المعرض، الذى نأمل أن يصبح مصدر قوة للتعاون العربى المشترك اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعرض يشكل فرصة مهمة ليس فقط للإطلاع على منتجات الأسر العربية، والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية شرقا وغربا فى مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات من الاندثار فى وجه الثقافات الأخير التى قد تؤثر على أصالة هذه الحرف وتاريخها المشرف، هذا بالإضافة إلى فتح مجالات رائعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أرباب الحرف ومنتجيها وعارضيها، وبين قطاعات الأسر المنتجة بوجه عام.

وأكدت القباج الحرص الشديد على استضافة الدول الشقيقة فى معرض "بيت العرب" ليصبح المعرض تجمعا إقليميا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية لتوفير فرص تسويقية متميزة نستشرف بها سبل التعاون فى ذلك المجال بين الدول العربية، مشيرة إلى أن مبادرة مصر بتنظيم المعرض العربى للأسر المنتجة " بيت العرب "، تأتى إقرارا واستمرارا لمساعينا نحو تعزيز سبل التمكين الاقتصادى، والذى يعد أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مع إعطاء أولوية للمرأة العربية، والأسر الأولى بالرعاية، وذوى الهمهم طبقا لقدراتهم ومهاراتهم، والارتقاء بالعلم والعمل، وهما رافدان رئيسيان فى دفع قاطرة التنمية المستدامة، وبعزيمة صادقة وإصرارا مستمر ومتجدد، متعهدة أن نقدم جميع أوجه الدعم الفنى والمادى للاستثمار فى العنصر البشرى، والارتقاء بمهاراته وقدراته فى جميع القطاعات لنهضة بلادنا الحبيبة.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن المعارض الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة تعزز منهج الحفاظ على مبادرات الاقتصاد الأخضر، واقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والرقمنة وهى جوانب تعتمد على العنصر البشرى فى المقام الأول ويمكنها تعظيم القدرات الاقتصادية والتنموية للمنطقة العربية بأسرها.

وطالبت القباج فى نهاية كلمتها بعدد من التوصيات، مشددة على أنه بالتعاون بين جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الثقافة، والوزارات المعنية الشريكة، ومنظمات المجتمع المدنى اعتماد المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب " كمبادرة مصرية لدعم الأسر العربية المنتجة، وإطلاق موقع إلكترونى لدعم تسويق منتجات الأسر المنتجة العربية والمصرية، فضلا عن تعاون غرف الصناعات الحرفية لعمل دورات تدريبية وتسويقية للأسر المنتجة العربية الرائدة للتكامل عربيا، والمنافسة دوليا، وكذلك إقامة منتديات للمتخصصين للخروج باستراتيجية عربية فى مجال الحفاظ على الصناعات التراثية ذات الطابع العربى الأصيل، بالإضافة إلى الشراكة مع المؤسسات المصرفية فى مصر والدول العربية للعمل على تصميم برامج تمويلية وإدخارية ملائمة، وتعزيز الوعى العربى نحو تثمين التراث المصرى والعربى بكافة أشكاله الحرفية والفنية، مع مراعاة ضمان