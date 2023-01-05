السيسى للعاملين بحياة كريمة بسوهاج: «بتعملوا حاجة جميلة.. وسننفذ 3 مراحل»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، خلال تفقده قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج: "كل سنة وأنتم طيبين، إحنا لسه فى أول مرحلة، لسه فى مرحلة تانية وتالتة ووعدنا مع الناس فى ريف مصر كله أننا سننفذ الثلاثة مراحل".

وقال الرئيس: "أنتم بتعملوا حاجة جميلة أوى، وبنعمله لبلادنا وأهلنا اللى مكنش عندهم أمل قبل كده، ولكن إن شاء الله بفضل الله وبيكم نخلص المراحل"

وأعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الرئيس يفتتح مستشفى سوهاج التعليمى، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.