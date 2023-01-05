خطة تنمية غير مسبوقة فى محافظات الصعيد بعهد الرئيس السيسى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظات الصعيد، تنمية غير مسبوقة فى جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق تنمية حقيقية بالإقليم بعد أن عانى لعقود من التهميش.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة التنمية غير المسبوقة فى محافظات الصعيد. وتغيرت النظرة للصعيد تماما فى عهد الرئيس السيسى، حيث افتتح مشروعات صنعت حالة من التنمية غير مسبوقة، وتم تخصيص 48.2 مليار جنيه لإجمالى الاستثمارات الموجهة، تشمل 11.4 مليار جنيه مخصصات حكومية لشمال الصعيد. وجاءت بنى سويف فى المركز الأول بنسبة 39.5% (4.52 مليار جنيه)، ثم المنيا ثانيا بنسبة 39.3% تليها الفيوم بنسبة 12.2%.

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