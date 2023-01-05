السيسى بسوهاج: العمل التطوعى ركيزة أساسية للارتقاء بالمجتمع وتحقيق التنمية

جدة - نرمين السيد - ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة سوهاج. جاء ذلك فى نبأ عاجل ورد عبر قناة "إكسترا نيوز". ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج. وأعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الرئيس يفتتح مستشفى سوهاج التعليمى، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.

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