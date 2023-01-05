وزير الداخلية يهنئ البابا بعيد الميلاد: الكنيسة سجلت مواقف مضيئة

جدة - نرمين السيد - زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والتى نستقى منها مشاعر المحبة والسلام وخالص عبارات التقدير والإحترام، مشيداً بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية فى نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن.

وأكد أن التاريخ المصرى يحفل بالعديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف المضيئة للكنيسة المصرية، حيث كانت دائماً فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم والنيل من وحدة النسيج الوطنى الفريد.

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لمؤسساته وفى مقدمتها منظومة الأمن المصرى التى تضطلع بدور وطنى وتحَمِلُ رسالة نبيلة من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار وحماية مكتسبات النهضة الحضارية التى تشهدها البلاد.