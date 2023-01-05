السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة علي خطي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 12:29 مساءً - فى إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمة للعمل على راحة السادة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 / 1 / 2023 .

سيتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( القاهرة / المنصورة ) خدمة جديدة حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:15 ويصل المنصورة الساعة 16:25 كالجدول المرفق.

كما يتم تشغيل قطار 3022/3021 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / الاسكندرية ) خدمة جديدة حيث يقوم من المنصورة الساعة 19:05 ويصل الاسكندرية الساعة 21:50 كالجدول المرفق .

و تشغيل قطار 3020 / 3019 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( الاسكندرية / المنصورة) خدمة جديدة حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 23:00 ويصل المنصورة الساعة 01:50 فجر اليوم التالى كالجدول المرفق .

و اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 / 1 / 2023 سوف يتم تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / القاهرة ) خدمة جديدة حيث يقوم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30 كالجدول المرفق .

و يترتب على ما سبق تعديل ميعاد قطار 63 ركاب ( طنطا / المنصورة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55 كالجدول المرفق .

والهيئة دائما لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة للعمل على راحة جمهور الركاب.