زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسية عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وافقت وزارة الداخلية، على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وحرصا منها على تقديم جميع الدعم والرعاية للنزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.





وتقرر منح جميع النزلاء زيارة استثنائية واحدة، خلال الفترة، من يوم الاثنين المقبل حتى الثلاثاء الذى يلى. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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