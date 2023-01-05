بالأرقام.. 65 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد لتحسين الخدمات

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى محافظات الصعيد؛ لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الصعيد فى جميع القطاعات والمجالات والمساهمة فى توفير فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد.





وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان صحفى، إن القيادة السياسية منذ توليها المسؤولية فى عام 2014 وحتى الآن وهى تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها، وحظى إقليم الصعيد باهتمام كبير مما ساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة إلى الصعيد.

وأوضح هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المركزية لمتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التى تنفذ فى مختلف محافظات الصعيد، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالشراكة مع البنك الدولى وكذا برامج التنمية المحلية للوزارة.

واستعرض وزير التنمية المحلية، الجهود التى قامت بها الوزارة فى محافظات الصعيد خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكافة محافظات الصعيد مع منح الأولوية للمناطق الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة لمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالى 39 مليار جنيه فى 8 سنوات، وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك فى مجالات الكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق المحلية.

وقال هشام آمنة، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظتى قنا وسوهاج بالشراكة مع البنك الدولى نجح فى تلبية احتياجات ملحة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات الصرف الصحى و الطرق والنقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، التطوير الحضرى، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية بمحافظتى سوهاج وقنا، بإجمالى استثمارات 16.39 مليار جنيه وتنفيذ حوالى 4453 مشروعا منتهى وجارى".

وأشار هشام آمنة إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتى كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة حيث بلغت الاستثمارات حوالى 2.2 مليار جنيه وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية للمنظومة وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم كذلك تطوير المجازر الحكومية بتكلفة حوالى مليار جنيه وبرنامج الاستهداف الجغرافى لتنمية وتطوير حوالى 80 قرية حيث تم ضخ استثمارات حوالى 1.25 مليار جنيه عبر تنفيذ 237 مشروعا فى مجالات الرصف والطرق والتعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء والإنارة والصرف الصحى، بالإضافة إلى المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبلغت تكلفتها حوالى 5.4 مليار جنيه واستفادت منها حوالى 342 قرية وإجمالى 4.5 مليون مواطن كذا تدخلات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبلغت تكلفتها 1.1 مليار جنيه وتم تنفيذ 221 مشروعا فى قطاعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء.