كيف أصبحت «أم دومة» بسوهاج مدينة حضارية؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديو جراف، أبرز ملامح التغيير التى طرأت على القرية، من توسعة لمدرسة «مجمع أم دومة» الابتدائية بـ3.5 مليون جنيه، وتطوير مركز شباب أم دومة من ملعب وسور ومبنى إدارى، وتبطين ترعة «قنديل» بتكلفة 100 مليون جنيه.
كما يرصد، إنشاء وحدة صحية وفق نظام التأمين الصحى الشامل، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية فى القرية، وإنشاء مكتبة «كتابك» تماشيا مع رؤية مصر 2030.
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