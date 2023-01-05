أكاديمية الشرطة تستقبل وفد الاتحاد الوطنى للفروسية بقطر

جدة - نرمين السيد - استقبلت أكاديمية الشرطة وفد الاتحاد الوطنى للفروسية والخماسى بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ووفد إدارة الهيئة الزراعية المصرية والثروة الحيوانية والخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية، وممثل المنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيول العربية (الإيكاهو).





وتم تنظيم جولة تفقدية للوفد بـ(محجر الشرطة البيطرى المعتمد لتصدير الخيول- مرتفعات الشرطة للفروسية - وادى الفروسية) وذلك فى ضوء الاستعداد لتوقيع البروتوكول الصحى لتصدير الخيول بين مصر وقطر لمشاركة الخيول المصرية فى البطولات الدولية والعربية التى ستقام فى الدولتين.

تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى إستعرض خلاله الإمكانيات والمعدات التى تم توفيرها من قبل وزارة الداخلية المصرية بالمحجر البيطرى والمنشأ لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للخيول بأنواعها للأسواق العربية وتم اعتمادهمن الاتحاد الأوروبى كمحجر تصدير لنقل الخيول بسهولة للمشاركة فىالبطولات الدولية.

كما تفقد الوفد الزائر عدد من مرافق المحجر البيطرى واسطبلات إيواء الخيول والميادين الرئيسية والمستشفى البيطرى والتى تضم أحدث الأجهزة الطبية، كما تم استعراض إمكانيات الوزارة من خيول عربية أصيلة ذات نسب عريق ترجع إلى خيول الخاصة الملكية والتى لاقت إعجاب الحاضرين، ثم انتقل الوفد الزائر لتفقد وادى الفروسية بمنطقة الفسطاط والذى تم إنشائه لتنمية مهارات الفروسية.

وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لتنظيم مثل تلك الفعاليات، لما لمسوه من إمكانيات فائقة المستوى فى مجال تربية الخيول العربية النادرة والحفاظ على السلالات الأصيلة، استعدادا لتصدير الخيول المصرية وإقامة البطولات فى مصر وتبادل الخبرات الدولية والعربية فى هذا المجال.