بتخفيضات 30%.. وزير التموين يفتتح معرض «أهلاً رمضان» فى شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة، معرض "أهلاً رمضان" فى ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، والدكتور عطية الفيومى، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية.





وقال المصيلحى خلال تفقد المعرض، إنه يجرى عمل شوادر فى كل المناطق بمحافظات الجمهورية، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية، منوها بأن معارض أهلاً رمضان تستمر حتى نهاية شهر إبريل المقبل.

وأضاف المصيلحى، أن معرض أهلاً رمضان فى ميدان المؤسسة يضم 15 عارض سلع غذائية ولحوم ودواجن بعدد 20 باكية، موضحاً أنه يتم مراقبة الأسواق بهدف التأكد من توافر السلع وضبط الأسعار وجرى إقامة عدد كبير من الشوادر لإتاحة السلع بأسعار مخفضة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن زيادة عدد الشوادر يساهم فى زيادة المعروض من السلع الغذائية، وأنه سيتم إقامة شوادر أهلاً رمضان فى منافذ جمعيتى وبدالى التموين من خلال طرح السلع الحرة للمواطنين.

ومن جهته، طالب الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بضرورة وضع سعر المنتج قبل وبعد وذلك على كافة السلع التى يتم طرحها فى معارض وشوادر أهلاً رمضان.

من ناحيته، قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الشركة العامة لتجارة الجملة لها جهد كبير فى طرح السلع الغذائية والاستهلاكية فى جميع أنحاء المحافظة ويوجد العديد من المعارض للسلع الأساسية والهدف هو إتاحة أكبر كمية من السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.