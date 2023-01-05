ملامح خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح ملامح خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة. جدير بالذكر ان حديقة الحيوانات بالجيزة، والتى تأسست عام 1891، هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالى 80 فدانا، ويوجد به حاليا حوالى 4800 حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة، كما تضم المتحف الحيوانى والذى يحوى العديد من المحنطات للحيوانات والطيور المنقرضة، والتماسيح المحنطة وغيرها من الحيوانات والطيور النادرة

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