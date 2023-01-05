”القوى العاملة” تعلن وفاة وإصابة عمال مصريين في حادث حريق بالأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 11:25 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن،بشأن متابعة حادث حريق بمصنع"العربية لإعادة تدوير الإطارات" بمنطقة الموقر جنوب شرق العاصمة الاردنية عمان تسبب في وقوع 3 حالات وفاة، وإصابة ثلاثة آخرون، وجميعهم مواطنين مصريين عاملين في الأردن ،وقال التقرير أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه مكتب التمثيل العمالي بمتابعة ضحايا الحادث، والاطمئنان على حالة المصابين ،في إطار توجيهاته المستمرة بحماية ورعاية حقوق المواطنين العاملين في الخارج ، وبذل كافة المساعي لحل المشكلات العمالية ، ومتابعة أحوالهم لحظة بلحظة..

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى لها اليوم الخميس،أن التقرير الذي تلقته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية من المحلق العمالي أسامة إبراهيم بمكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أنه تم المتابعة مع وزارة العمل الادرنية للوقوف على حيثيات الحادث وسببه ونتائجة الاولية ، وتم تحديد ضحايا الحادث وهم : س. خ. أ ، وم.م.ع ، وط.خ.ع "متوفيين" ، اما المصابين هم : ح.ح.إ مصاب ومحتجز بالعناية الفائقة وحالته غير مستقرة ، وض.خ.أ مصاب ومتحجز بقسم الرعاية وحالته مستقرة ، وم.خ.ع مصاب ومتحجز بالعناية الفائقة وحالته مستقرة ، وجميع ضحايا الحادث من أبناء محافظة المنيا – مركز طوخ الخيل .

وأفاد المحلق العمالى بأنه جاري المتابعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمعرفة موقف العمال المصابين من شمولهم بالتأمين بمؤسسة الضمان الاجتماعي ، وكذلك المتابعة مع وزارة العمل الأردنية للتأكد من قيام المصنع بكافة إشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير كافة وسائل الأمان في العمل ، وسيتم التنسيق لزيارة المصنع على الطبيعة ومراجعة كافة الأمور،للحفاظ على حقوق العمال المتوفيين والمصابين ، وافاد المحلق العمالي بالدور المهم الذي قامت به السفارة المصرية بالاردن في المتابعة،والترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات لسرعة شحن جثامين المواطنين المتوفين ، علماً بانه يتم شحن الجثامين اليوم الخميس على رحلتي مصر للطيران رقم : رقم 720 الساعة 10:35 صباحا، و رقم 740 الساعة 5:40 ..

وبحسب البيان جدد مكتب التمثيل العمالى الشكر والتقدير للسفير محمـد سمير سفير جمهورية مصر العربية بالأردن والقنصل محمـد محسن ، على جهودهم في متابعة الحادث وأسبابه والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة المتوفيين ، وعلى زيارتهم للعمال المصابين والاطمئنان على حالتهم وتقديم الدعم اللازم .