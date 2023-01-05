التعليم تعلن عن مسابقة ” أفكار مبتكرة لتطوير التعليم الفني”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 11:25 صباحاً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لمسابقة "أفكار مبتكرة لتطوير التعليم الفني"، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 حيث تم الإشارة بها إلى ضرورة تطوير التعليم الفني والتدريب في الهدف الاستراتيجي الرابع لتنمية المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية داعمة في تحقيق التنمية المستدامة.

فقد حددت الاستراتيجية ثلاثة أهداف فرعية لتطوير التعليم، وهي الاستثمار في بناء البشر وقدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته، ودعم البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

ويتاح التقدم لكل العاملين في قطاع التعليم الفني (معلمين، إداريين، موجهين، قيادات) وذلك عن طريق اقتراح أفكار مبتكرة وقابلة للتنفيذ لتطوير التعليم الفني بنوعياته (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) على الرابط التالي: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScndG3BcuKFrU.../viewform

في موعد أقصاه 15 يناير 2023، وسيتم التواصل مع من تم قبول مقترحاتهم لمناقشة آليات تنفيذها.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تطبيق استراتيجية تطوير التعليم الفني 2.0، والتي ترتكز على خمس محاور رئيسية وهي تحسين الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، تبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، تحسين مهارات المعلمين من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.