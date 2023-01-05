أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 11:25 صباحاً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، جاء نصها " الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. يطيب لي أن أرسل إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركة.. وأدعو الله العلي القدير لكم بدوام النجاح والتوفيق، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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