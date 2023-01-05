التعليم العالى تفتح باب المنح لأبحاث الصحة بتمويل 7 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم للنداء البحثى الأول لمنحة "الصحة الواحدة"، تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصحة والسكان؛ بهدف دعم الأبحاث والابتكارات التى تساهم فى تعزيز الترابط بين القطاعات (الطبية والبيطرية والبيئية).





يهدف هذا النداء إلى تطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة، وصولاً إلى المستوى النصف صناعى بما يُساهم فى تطوير الصناعة الوطنية؛ وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين صحة الإنسان والحيوان، ليكون لها عائد مباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة.

ويأتى هذا النداء ضمن إستراتيجية الهيئة حول أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، وتأهيل الباحثين للحصول على مخرجات بحثية مُتميزة قابلة للتطبيق.

تتضمن شروط النداء أن تقوم الهيئة بتمويل مشروعات من فئات مُتعددة على مدار عامين، ومنها فئة تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى للمُقترحات البحثية المُقدمة من جهة بحثية واحدة، وفئة تمويل تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى للمُقترحات البحثية المُقدمة من جهتين بحثيتين فأكثر.

آخر موعد لتلقى المُقترحات البحثية 19 فبراير 2023، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكترونى للهيئة من هنا أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع (فيسبوك) من هنا