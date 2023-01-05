«الأنباء» الكويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسى بدعم المجتمع السيناوى

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الخميس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة؛ ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة فى تلك البقعة الغالية من أرض مصر.





وكتبت الصحيفة تحت عنوان السيسى يوجه بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وتناول الاجتماع متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، مضيفة أن الرئيس السيسى وجه بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة فى كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

وأوضحت أن الرئيس السيسى أطلع أيضا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، بما فى ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجارى من المشاريع القومية التى تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية فى سيناء، لاسيما التصنيع الغذائى القائم على الإنتاج الزراعى، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق بها.