وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير مصر بكرواتيا المشاركة فى معرض EDEX 2023

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير أيمن ثروت أمين سفير مصر لدى جمهورية كرواتيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، جاء ذلك اليوم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





فى بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح بالسفير، موضحا أن هذا اللقاء يأتى بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية كرواتيا فى مختلف المجالات الصناعية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التى تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، وإيجاد فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين.

وأكد اهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى جذب المزيد من الاستثمارات، معرباً عن ترحيب وزارة الإنتاج الحربى باستقبال الوفود الفنية للشركات الكرواتية وتنظيم زيارات لهم لشركات ووحدات الإنتاج الحربى؛ للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التى تمتلكها وتحديد مجالات التعاون المقترحة، مضيفا أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

كما بحث الوزير محمد صلاح مع السفير المصرى بجمهورية كرواتيا العمل من الآن على حث ودعوة الشركات الكرواتية للمشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" والذى من المقرر إقامته فى مصر بنهاية العام الجارى، أيضا حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على تسليم السفير كتالوجات المنتجات المدنية والحربية للشركات والوحدات التابعة للوزارة وذلك لعرضها على الشركات العاملة فى مجالات التصنيع المماثلة بجمهورية كرواتيا.



من جانبه أشاد السفير أيمن ثروت أمين سفير مصر لدى جمهورية كرواتيا بدور وزارة الإنتاج الحربى والتى تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدنى.

وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعى إلى تذليل أى تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وهو ما يعطى دفعة قوية للسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال فى كرواتيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد الموضوعات التى يمكن التعاون فى تنفيذها.

وبدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على عمق العلاقات التى تربط بين الجانبين فى مختلف المجالات، لافتا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الكرواتية فى مجالات التصنيع المختلفة والعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة بكرواتيا داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة وهو ما يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع والسعى لإمتلاك القدرة فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.