القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 10:28 صباحاً - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد جاء فيها : قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لى أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الوطنية لأمتنا المصرية، وأن أحيى فيكم عطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الإخوة الأقباط وحرصهم على الوصول بآدائهم لمهامهم إلى أرقى المستويات، مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها العظيم، حفظكم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة، هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد ، كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.