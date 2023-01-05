رئيس الوزراء: حريصون على الإدارة المثلى لشركات قطاع الأعمال العام

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والأصول المملوكة لها، باعتبار هذا القطاع ركيزة رئيسية فى النهوض بقطاع الصناعة الذى يمثل قاطرة دفع الاقتصاد الوطنى.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، فى عدة محافظات، ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجى الذى تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لاسيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة.

كما تناول المهندس محمود عصمت خطة تطوير واستغلال الأراضى المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للوصول إلى الاستفادة على الوجه الأمثل من هذه الأصول ذات القيمة الكبيرة، من أجل تحقيق عائد اقتصادى يساهم فى نمو تلك الشركات، وتعزيز قدراتها، وبالتالى زيادة الإنتاج وفرص العمل والتشغيل.

وتطرق "عصمت" إلى دور وزارة قطاع الأعمال العام فى تطوير ودعم قطاع الصناعة بمختلف مجالاته، فى إطار من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تناول موقف تطوير عدد من المشروعات فى مجال صناعة الألومنيوم لدعم هذه الصناعة المهمة.