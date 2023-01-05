الصحة: تدريب أكثر من 6000 صيدلى على ترشيد استخدام المضادات الحيوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 6327 صيدلى فى 11 محافظة، خلال عام 2022، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الرشيد للدواء، وفى إطار رفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى، ل تقديم أفضل خدمة للمريض المصرى.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب شمل محافظات "القاهرة، الفيوم، بنى سويف، الشرقية، السويس، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية" حيث تم تدريب 2511 صيدلى على الصيدلة الإكلينيكية، وتدريب 1758 صيدلى على البرامج الرقابية، إلى جانب عقد 41 دورة تدريبية فى البرامج الإدارية لـ 1088 صيدلى.

وأشار «عبدالغفار» إلى بدء المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتى تستمر لمدة أسبوعين اعتبارا من أول يناير، للصيادلة العاملين فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

ولفت «عبدالغفار» إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وكافة الجهات واللجان المختصة بتطبيق الاستراتيجية، مشيرا إلى تعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجى وتطوير نظام الرقمنة، فضلًا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يسهم فى الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن التدريب العملى يشمل التعريف بآليات التطبيق، ووضع خطة التنفيذ، مرورا بكيفية استخدام البروتوكول المصرى المعدل للمسح المقطعى لأنماط استخدام مضادات الميكروبات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكيفية قياس الاستهلاك عن طريق الوحدة المُوحدة.