الرى: نبذل مجهودات كبيرة فى مجال تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروعات الصرف المغطى، وإجراءات تطوير برامج الأبحاث والتصميم التى تعمل بها الهيئة لتصميم شبكات الصرف المغطى.





وصرح الدكتور سويلم، بأن هيئة الصرف تبذل مجهودات كبيرة فى مجال تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى، حيث يقوم المهندسين والفنيين بالهيئة بتنفيذ أبحاث حقلية بهدف تحديد مدى حاجة الأراضى الزراعية لإنشاء شبكة صرف مغطى من عدمه سواء لمناطق المشروعات الجديدة أو مناطق الإحلال والتجديد، ويتم تنفيذ هذه الأبحاث من خلال مأموريات لجمع البيانات باستخدام التقنيات الحديثة التى تقدمها برامج نظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الابحاث المطلوبة على صور الاقمار الصناعية وتحميلها على أجهزة الـ GPS، كما يتم خلال المأموريات حساب معامل نفاذية التربة وجمع عينات من التربة لتحليلها كيميائياً وميكانيكياً بمعامل هيئة الصرف، ويعقب ذلك إعداد خرائط وألبوم للأبحاث الحقلية ثم مرحلة تصميم شبكة الصرف المغطى والتنفيذ على الطبيعة.

وتبذل هيئة الصرف حالياً مجهودات لتطوير برامج الأبحاث والتصميم التى تعمل بها الهيئة لتصميم شبكات الصرف المغطى، حيث تم وضع المواصفات الفنية للبرنامج المعدل وجارى إعداد كراسة المواصفات تمهيداً للطرح، كما يتم حاليا المفاضلة بين العروض المقدمة من الشركات المتخصصة لإنشاء "منظومة متكاملة لأعمال الأبحاث والتصميم" من خلال إنشاء تطبيق نظم معلومات جغرافية يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات و توحيد معايير التصميم فى تطبيق واحد وذلك من خلال المشروع القومى الثالث للصرف.

كما تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية تشمل حدود مناطق الصرف المغطى بإجمالى 1800 منطقة بزمام خدمة كلى 6.20 مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام 2015 (عدد 20 ألف موقع أبحاث)، وذلك فى إطار الرؤية المستقبلية لهيئة الصرف للتحول الرقمى الكامل لأعمال دراسات الصرف المغطى، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية على مستوى جميع إدارات الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية على مستوى مجمعات الصرف.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن هيئة الصرف يتبعها عدد (7) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE، بهدف تغطية احتياجات تنفيذ مناطق الصرف المغطى، حيث واكبت الهيئة التكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ مشروعات الصرف المغطى فتم منذ نهاية السبعينات استخدام المواسير البلاستيك المثقبة (الحقليات) قطر 80 مم بدلا من المواسير الاسمنتية.

وتُسهم مصانع هيئة الصرف فى سد الفجوات الإنتاجية فى مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و 2711 كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات، كما تتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من اختبارات ضبط الجودة.