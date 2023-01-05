القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبـة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 09:29 صباحاً - بعث الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا / تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاء فيها :

قداسة البابا / تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يطيب لى أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام ، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات .

وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لقداستكم عن إعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الوطنية لأمتنا المصرية ، وأن أحيى فيكم عطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الإخوة الأقباط وحرصهم على الوصول بآدائهم لمهامهم إلى أرقى المستويات ، مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها العظيم .

حفظكم الله ورعاكم

وكل عام وقداستكم بخير .

كما بعث الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا / تواضروس الثانى بنفس المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد ، كما أصدر الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة .