أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 5 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - رام الله

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" اجتماعه الأول بتركيبته الجديدة، لمناقشة ردود فعل العالم على اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى والمناقشة التي ستعقد في مجلس الأمن بهذا الخصوص.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة -المندوب العربي في المجلس- وكذلك الصين.

الرباط

يبدأ جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، زيارة رسمية تستغرق يومين إلى المغرب لبحث تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر المصرية معرضين للفن التشكيلي الأول في السادسة مساءً بعنوان "حدوتة مصرية" للفنانة جيهان ربيع بقاعة زياد بكير للفنون، والثاني لمؤسسة بالفن نرتقى للثقافة والفنون بعنوان "الفن من أجل السلام العالمي" في السادسة والنصف مساءً بقاعة صلاح طاهر للفنون.

القاهرة

تستضيف قاعة سينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساءً، "صالون السينما" مع المخرج أحمد فؤاد درويش، والذي يقام تحت عنوان "نماذج الموسيقى التصويرية في السينما الروائية المصرية".

القاهرة

يلتقي الأهلى مع إنبي في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساءً على ملعب "المقاولون العرب".

سول

يبدأ الجيش الكورى الجنوبى تدريبات عسكرية، لمواجهة مخاطر اقتحام الطائرات بدون طيار "الدرونز" تنظمها هيئة الأركان المشتركة في العاصمة الكورية وإقليم "كيونغ كي" وشمال "كانغ وون".