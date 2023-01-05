جاء فيها:
قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لى أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات.
وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الوطنية لأمتنا المصرية، وأن أحيى فيكم عطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الإخوة الأقباط وحرصهم على الوصول بأدائهم لمهامهم إلى أرقى المستويات، مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها العظيم.
حفظكم الله ورعاكم
وكل عام وقداستكم بخير.
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.
هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد، كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.