توجيهات الرئيس السيسى بدعم المجتمع السيناوى تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان الرئيس: دعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى وإنشاء المصانع، ذكرت صحيفة الأهرام أن

الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، وليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة فى كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء حسن عبد الشافى المستشار برئاسة الجمهورية.

كما وجه الرئيس بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة فى تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة الإستراتيجية القومية لتعمير سيناء، حيث تم استعراض المخطط الإستراتيجى العام لتنمية شمال سيناء من جميع الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية فى هذا الصدد.

وتحت عنوان الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، ذكرت الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع فى الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحى الدبلوماسى على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

ونقلت الأهرام عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس فى هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصة ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضى الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم، وكذا تطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحى.

وأضافت الصحيفة أنه تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء، خاصة مطار العريش، والموقف التنفيذى لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومبانى خدمات ومهبط الطائرات.

وحول الوضع فى فلسطين، ذكرت الأهرام، تحت عنوان فلسطين تدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته.. وتحذر من انهيار الأوضاع، أن السلطة الفلسطينية دعت المجتمع الدولى ومجلس الأمن للتحرك الفورى لوقف الانفجار الوشيك للأوضاع عبر ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، قوله إن العام الجديد بدأ باقتحام جديد على المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم ما يسمى «وزير الأمن القومي» إيتمار بن غفير، إضافة إلى دعوته أحد اتباع حركة «كاخ» الإرهابية بشكل علنى لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر اليهودية هناك، فى انتهاك صارخ للوضع القانونى والتاريخى القائم فى الموقع المقدس.

وأضافت الأهرام أنه فى الوقت الذى ذكرت فيه مصادر إسرائيلية أن الأمن الإسرائيلى سيدرس قريبا مطالب جماعات الهيكل المزعوم للحكومة الجديدة المتطرفة بضرورة فتح بوابات المسجد الأقصى يوميا، واصل عشرات المستوطنين استفزازاتهم مقتحمين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وتحت عنوان مدبولى: الإفراج عن بضائع بالموانئ بـ 6.8 مليار دولار.. خلال شهر، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أمس الأربعاء، إلى الزيارة التى قام بها لمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية كنموذج لما يحدث فى باقى الموانئ المصرية الأخرى وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال إنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية، منوها فى الوقت نفسه إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضى، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفى الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع بهدف توفير السلع فى السوق المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أى ممارسات غير منضبطة فى هذا الشأن مع التعامل بمنتهى الشدة مع أى مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.

وأشار إلى أن المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض «أهلا رمضان» بدأت أمس فى توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض فى باقى المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع أشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم البدء فى الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء حتى يمكن دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.

وفيما يخص احتفالات عيد الميلاد المجيد، ذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان توافد كبار رجال الدولة وعلماء الأزهر على الكاتدرائية للتهنئة، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زار أمس، يرافقه وفد من كبار علماء الأزهر، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقادة ورجال الكنيسة القبطية، بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للتهنئة بأعياد الميلاد.

وخلال اللقاء، أعرب شيخ الأزهر عن تمنياته للجميع بأن يكون العام الجديد عاما يبشر بطالع سعيد، ويزيد فيه التواد والتحاب والتلاحم بين كل أطياف الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين، مشيرا إلى ضرورة الالتجاء إلى الله فى الأزمات، والتقرب إليه سبحانه، سائلين الله ــ عز وجل ــ أن يحفظ مصر بمسلميها ومسيحييها، وأن يديم على مصرنا والعالم كله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

واستقبل قداسة البابا، الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، لتهنئة البابا بعيد الميلاد.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، أمس، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسة البابا أيضا المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حماده الصاوى النائب العام، ووفدا من أعضاء محكمة النقض ومجلس القضاء والنيابة العامة، ووفدا من هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدموا التهنئة لقداسته.

كما تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى اتصالا هاتفيا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق للتهنئة بعيد الميلاد متمنيا التقدم والسلام «لوطننا مصر».

كما استقبل البابا المطران الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وتحت عنوان بروتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر وجامعة المنصورة الجديدة، ذكرت صحيفة الأخبار أن اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وقع بروتوكول تعاون مع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين الأكاديمية وباقى الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة فى الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومى وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة.

وتحت عنوان شهادة بعائد 25٪ سنويا من الأهلى ومصر، أشارت صحيفة الأخبار إلى إصدار البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة ادخارية جديدة لمدة سنة بعائد 25٪ تصرف سنويا نهاية العام وأخرى دورية العائد يصرف شهريا بنسبة 22.5% سنويا.

واعتبارا من أمس يمكن شراء الشهادة الجديدة من كافة فروع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين عبر الإنترنت البنكى والموبايل البنكى ومركز الاتصالات التليفونية الخاص بالبنكين.

وتحت عنوان الحكومة: المواطنة حجر الزاوية فى دولة العدالة، ذكرت صحيفة أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نشر تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على الطفرات الإيجابية فى تعامل الدولة مع ملفى الأقباط والمرأة باعتبارهما أهم عناصر ترسيخ الجمهورية الجديدة المبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، إيمانا بأن المواطنة هى حجر الزاوية فى بناء دولة العدالة واستعرض التقرير التغير الإيجابى فى الرؤية الدولية لملف المواطنة فى مصر.

وأشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق وأوضحت أنه مع تبنى القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الدينى، واصلت الحكومة إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، وانخفض معدل العنف ضد الأقليات الدينية.

وأكد مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، جونى مور وفقا للتقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستحق التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، لأنه يأخذ مسألة التعايش السلمى بين مختلف الطوائف على محمل الجد ويعمل عليها بنفسه.

وأوضح تقرير التنمية البشرية فى مصر الصادر عن الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة المصرية يعد حجر الأساس فى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، مشيرا إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات الفجوة بين الجنسين وتعزز التمكين السياسى للمرأة بعد دستور 2014.